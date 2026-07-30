Испания развернет авиационный отряд в Румынии в рамках миссии НАТО.

Испанский тактический авиационный отряд (DAT) Paznic будет развернут в Румынии для участия в миссии НАТО по усиленному патрулированию воздушного пространства eAP-72. Об этом сообщает Министерство обороны Испании.

"В течение следующих четырех месяцев наши летчики будут усиливать союзническое сдерживание, защищать целостность воздушного пространства Альянса и способствовать стабильности на восточном фланге, в регионе, имеющем особое стратегическое значение для европейской атлантической безопасности", - говорится в сообщении, передает unian.net

Контингент состоит примерно из 200 военнослужащих Военно-воздушных и Космических сил, в зависимости от различных фаз развертывания, запланированных ротаций и постепенной интеграции возможностей. Отряд включает командование, оперативный штаб, летный состав, техническое обслуживание самолетов, логистическую поддержку, защиту сил, системы связи и информации, а также медицинский, юридический, административный, охранный и общий вспомогательный персонал.

Отмечается, что основу воздушного вклада составляют семь истребителей F-18M, которые будут оставаться в районе на протяжении всего развертывания. Кроме того, в течение первых двух месяцев миссии контингент будет поддерживать самолет A400M. Позже, на завершающем этапе операции, к силам присоединятся три вертолета NH-90, которые возьмут на себя миссии по борьбе с беспилотными авиационными системами (C-UAS).

В министерстве сообщили, что миссия будет проводиться с авиабазы М. Когэлничану (MK AB) - объекта, имеющего особое значение для присутствия союзников в Румынии и для операций в Черноморском регионе. С этой базы испанский контингент будет действовать в координации с принимающей страной, командными структурами НАТО и другими союзными подразделениями, развернутыми в регионе.

"Миссия eAP-72 демонстрирует способность Испании создавать, развертывать и поддерживать значительный авиационный отряд за рубежом, интегрированный в структуру противовоздушной обороны НАТО и сосредоточенный на защите воздушного пространства союзников. В сложной международной ситуации тактический авиаотряд "Пазник" является весомым вкладом Испании в коллективную оборону, союзническое сдерживание и общую безопасность на восточном фланге", - подчеркнули в Минобороны страны.