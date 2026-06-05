theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
dw.com logodw
5 Июня 2026, 17:09
3 724
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Искусственный остров в Балтийском море продали за 60 000 евро: там хотят проводить свадьбы

В Гамбурге прошел аукцион, на который выставили заброшенную платформу площадью 250 кв. м. Когда-то она принадлежала военно-морской базе ГДР.

Искусственный остров в Балтийском море продали за 60 000 евро: там хотят проводить свадьбы.
Искусственный остров в Балтийском море продали за 60 000 евро: там хотят проводить свадьбы.

Искусственный остров из бетона был построен в 1954 году на 600 сваях. Организаторы торгов рассказали, что из-за ажиотажа в СМИ им ежедневно звонили сотни заинтересовавшихся покупкой, пишет dw.com

Стартовая цена составляла 39 000 евро. После 20 ставок объект за 60 000 евро выкупила австрийская фирма McCube, занимающаяся модульными сборными домами.

Ее директор Оливер Пезендорфер заявил, что хочет создать на острове культурную и развлекательную площадку, а также место для проведения свадебных церемоний.

Искусственный остров в Балтийском море продали за 60 000 евро: там хотят проводить свадьбы

Искусственный остров в Балтийском море продали за 60 000 евро: там хотят проводить свадьбы

Искусственный остров в Балтийском море продали за 60 000 евро: там хотят проводить свадьбы

Источник
dw.com logodw
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте