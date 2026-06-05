5 Июня 2026, 17:09
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Искусственный остров в Балтийском море продали за 60 000 евро: там хотят проводить свадьбы
В Гамбурге прошел аукцион, на который выставили заброшенную платформу площадью 250 кв. м. Когда-то она принадлежала военно-морской базе ГДР.
Искусственный остров из бетона был построен в 1954 году на 600 сваях. Организаторы торгов рассказали, что из-за ажиотажа в СМИ им ежедневно звонили сотни заинтересовавшихся покупкой, пишет dw.com
Стартовая цена составляла 39 000 евро. После 20 ставок объект за 60 000 евро выкупила австрийская фирма McCube, занимающаяся модульными сборными домами.
Ее директор Оливер Пезендорфер заявил, что хочет создать на острове культурную и развлекательную площадку, а также место для проведения свадебных церемоний.