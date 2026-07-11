Тейлор Свифт заплатила $160 тыс. за согласование своей свадьбы с властями Нью-Йорка.

Об этом рассказал мэр города Зохран Мамдани.

На пресс-конференции его спросили, оплатит ли Свифт сверхурочные полиции, следившей за безопасностью во время церемонии. Как пишет Variety, Мамдани рассмеялся и сказал, что она уже заплатила за разрешение провести свадьбу, передает bbc.com

“Сумма составила более 160 000 долларов за проведение этого мероприятия и за меры по его обеспечению. Это разрешение, насколько я помню, было окончательно оформлено всего за несколько дней до самого мероприятия”, — сказал мэр Нью-Йорка.

Свадьба Свифт с игроком в американский футбол Трэвисом Келси праздновалась на Манхэттене в течение двух дней, 2 и 3 июля.

Присутствовали более тысячи гостей, а вокруг арены «Мэдисон-сквер-гарден», где проходила церемония, были перекрыты улицы. Все это потребовало участия огромного количества полицейских.

Во сколько обошлась свадьба, не разглашается, но американский Forbes подсчитал, что общие расходы могли составить около $20 млн.