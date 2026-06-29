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unimedia.info logounimedia
29 Июня 2026, 11:14
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Министр о свадебных подарках: До утра собирают наличку, а зимой бегут за компенсацией

Министр финансов Андриан Гаврилицэ заявил, что на таких мероприятиях, как свадьбы и крестины, «наличные собираются до утра, затем всё оплачивается наличными — банкет, обслуживание официантов и так далее».

Министр о свадебных подарках: До утра собирают наличку, а зимой бегут за компенсацией.
Министр о свадебных подарках: До утра собирают наличку, а зимой бегут за компенсацией.

Эти заявления прозвучали в ответ на вопрос о возможном налогообложении денежных подарков («в конвертах») на семейных торжествах, сообщает unimedia.info 

«Следует уточнить, поскольку цель не в том, чтобы затронуть праздники и национальную культуру. Когда речь идёт о подарках, вопрос скорее в следующем: какой тот порог, до которого можно считать, что это допустимый доход? 100 тысяч евро, 500 тысяч или 3 миллиона евро. Если мы как общество считаем, что не должно быть никаких ограничений — значит, никаких ограничений и не должно быть. Сейчас мы обсуждаем, какой уровень является разумным.

С другой стороны, обсуждается и то, в какой мере расходы на организацию таких мероприятий должны учитываться. Потому что нужно понимать: чаще всего наличные собираются до утра, всё оплачивается наличными — банкеты, услуги официантов и так далее. Происходит цепное уклонение от налогов, а затем зимой все обращаются за компенсациями.

Мы очень внимательно работаем над этим вопросом и не ставим целью нарушить или перевернуть праздники и важные события в жизни людей. Можно либо установить очень высокие пороги, либо отложить эту меру, либо использовать другие существующие инструменты для борьбы с уклонением от налогов там, где оно действительно происходит — в заведениях, при легализации крупных сумм денег под видом мероприятий. В любом случае мы постараемся найти решения, которые не создадут налогового события для большинства семейных мероприятий.

Например, это касается подарков на дни рождения для государственных служащих или должностных лиц — это часто встречается в декларациях о доходах.

Одни возмущаются, мол, «как это — облагать налогом свадьбы», другие же, наоборот, спрашивают, «как так, что люди декларируют десятки тысяч евро с каждого семейного события».

Источник
unimedia.info logounimedia
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