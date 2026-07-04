theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
unian.net logounian
4 Июля 2026, 22:00
1 820
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Певица Тейлор Свифт вышла замуж

Всемирно известная американская певица Тейлор Свифт и игрок команды Kansas City Chiefs Трэвис Келси поженились. Церемония состоялась в Нью-Йорке.

Тейлор Свифт вышла замуж: раскрыты подробности роскошной свадьбы.
Тейлор Свифт вышла замуж: раскрыты подробности роскошной свадьбы.

Всемирно известная американская певица Тейлор Свифт и игрок команды Kansas City Chiefs Трэвис Келси поженились. Пара связала себя узами брака 3 июля на роскошной церемонии на легендарной арене Мэдисон-сквер-гарден (Madison Square Garden) в Нью-Йорке, сообщает People со ссылкой на представителя артистки, передает unian.net

Как отмечается, на торжестве было замечено множество звездных гостей, в том числе: Джиджи Хадид и Брэдли Купер, Дакота Джонсон, Мариска Харгитей и Питер Херманн, Эд Ширан и Черри Сиборн, сестры Хайм, Элли Голдинг, Бенсон Бун, Марен Моррис, Келси Баллерини, Миранда Ламберт, The Chicks, Брэд Пейсли и Кимберли Уильямс-Пейсли, Хью Грант, Карли Клосс и Джошуа Кушнер, Зои Кравиц, Джейсон Судейкис, Итан Хоук, Джимми Фэллон и Томми Хилфигер.

По словам представителя певицы, в Тейлор и Трэвиса не было подружек невесты или шаферов: "Вместо них свидетелем со стороны жениха был брат Тейлор, Остин Свифт, а шафером Трэвиса - Джейсон Келси. Церемония объединила обе семьи, и ее провел друг Адам Сэндлер".

Представитель Тейлор Свифт также сообщил, что свадебные наряды жениха и невесты были созданы Christian Dior Haute Couture. Их разработал креативный директор женских, мужских и кутюрных коллекций Dior Джонатан Андерсон в тесном сотрудничестве с молодожёнами. Обувь для пары изготовили на заказ Christian Louboutin, а образ невесты дополнили украшения Cartier.

Кроме того, отмечается, что в преддверии свадебных торжеств Свифт и Келси Мэдисон-сквер-гарден "преобразился" за несколько дней до свадьбы.

По данным Daily Mail, этот особенный день Тейлор Свифт и Трэвис Келси разделили с близкими, друзьями и мировыми знаменитостями - всего на торжестве присутствовало около 1000 гостей.

Певица Тейлор Свифт вышла замуж

Источник
unian.net logounian
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте