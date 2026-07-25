Cайт Пентагона «уменьшил» число погибших бойцов в Иране.

CNN указал, что данные о жертвах конфликта с Ираном среди американских военных на официальном сервисе Пентагона уже около суток отображаются некорректно.

Демократы в сенате требуют от главы ведомства Пита Хегсета объяснений

Официальный веб-сайт Пентагона США, отслеживающий потери в ходе конфликта с Ираном, спустя почти сутки продолжает отображать недостоверную информацию, передает CNN.

Телеканал отмечает, что 23 июля из статистики в Системе анализа военных потерь (DCAS) исчезли четверо погибших и десятки раненых, хотя ранее было указано другое число погибших американских военнослужащих — 18 человек. Журналисты напомнили: президент Дональд Трамп, присутствовавший на церемонии передачи останков бойцов в штате Делавэр, подтвердил такое же число жертв.

В связи с этим члены Демократической партии в сенате направили письмо главе Пентагона Питу Хегсету, требуя объяснений.

Представитель Пентагона Шон Парнелл в социальной сети X ранее заявил, что ведомство осведомлено об «аномалиях» на сайте и работает над их устранением. Он категорически отверг обвинения в намеренном сокрытии масштабов потерь.

Однако CNN отмечает, что DCAS демонстрирует систематические проблемы: информация на сайте регулярно колеблется из-за ошибок. При этом Пентагон объясняет медленное обновление данных о раненых необходимостью проведения медицинских обследований, что может занимать от нескольких дней до недель.

20 июля газета The New York Times со ссылкой на американских чиновников написала, что Пентагон не раскрыл информацию о десятках американских военнослужащих, получивших ранения в результате атак Ирана по силам США в Иордании.

В Пентагоне тогда объяснили отсутствие подробностей необходимостью сохранять оперативную безопасность, пишет NYT. Представители вооруженных сил заявили, что Центральное командование США (CENTCOM) не обязано раскрывать данные о раненых военных, особенно если они быстро возвращаются к выполнению обязанностей.