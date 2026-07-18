Иран обстреливает суда в Ормузском проливе и утверждает, что они подрываются на минах.

Как утверждает иранский Корпус стражей исламской революции, в Ормузском проливе два нефтяных танкера наткнулись на мины и «взорвались».

Американские военные отвергают эту информацию как ложную, пишет bild.de

«Два нефтяных танкера, которые попытались пересечь минное поле на юге Ормузского пролива после того, как были введены в заблуждение американскими спецслужбами, взорвались и загорелись», — первоначально говорилось в заявлении КСИР, которое иранское информационное агентство Irna цитировало в Telegram. Однако армия США немедленно опровергла это утверждение. Отвечающее за регион региональное командование Centcom написало в X: «Это — как и большинство утверждений Корпуса стражей исламской революции — ложь».

КСИР позднее также объявил, что остановил четыре судна, которые хотели пройти через Ормузский пролив. «В последние часы четыре судна, нарушая правила и при поддержке террористической армии США, попытались пройти через Ормузский пролив. Все четыре судна остановлены в ходе комбинированной ракетной и беспилотной операции», — говорилось в заявлении, распространённом государственным телевидением.

Режим мулл заблокировал чрезвычайно важный для международного судоходства Ормузский пролив в начале войны с США. Иран обстреливает проходящие там суда и установил в проливе мины. После кратковременного перемирия между Вашингтоном и Тегераном и новой эскалации пролив уже неделю снова закрыт. В ответ США возобновили блокаду иранских портов.