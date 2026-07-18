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18 Июля 2026, 15:15
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Иран обстреливает суда в Ормузском проливе и утверждает, что они подрываются на минах

Как утверждает иранский Корпус стражей исламской революции, в Ормузском проливе два нефтяных танкера наткнулись на мины и «взорвались».

Иран обстреливает суда в Ормузском проливе и утверждает, что они подрываются на минах.
Иран обстреливает суда в Ормузском проливе и утверждает, что они подрываются на минах.

Американские военные отвергают эту информацию как ложную, пишет bild.de

«Два нефтяных танкера, которые попытались пересечь минное поле на юге Ормузского пролива после того, как были введены в заблуждение американскими спецслужбами, взорвались и загорелись», — первоначально говорилось в заявлении КСИР, которое иранское информационное агентство Irna цитировало в Telegram. Однако армия США немедленно опровергла это утверждение. Отвечающее за регион региональное командование Centcom написало в X: «Это — как и большинство утверждений Корпуса стражей исламской революции — ложь».

КСИР позднее также объявил, что остановил четыре судна, которые хотели пройти через Ормузский пролив. «В последние часы четыре судна, нарушая правила и при поддержке террористической армии США, попытались пройти через Ормузский пролив. Все четыре судна остановлены в ходе комбинированной ракетной и беспилотной операции», — говорилось в заявлении, распространённом государственным телевидением.

Режим мулл заблокировал чрезвычайно важный для международного судоходства Ормузский пролив в начале войны с США. Иран обстреливает проходящие там суда и установил в проливе мины. После кратковременного перемирия между Вашингтоном и Тегераном и новой эскалации пролив уже неделю снова закрыт. В ответ США возобновили блокаду иранских портов.

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