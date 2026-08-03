theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Point.md logoPoint
3 Августа 2026, 21:00
34
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

CNN: Через Ормузский пролив ежедневно проходят до 5 млн баррелей нефти

Поставки сырой нефти через Ормузский пролив продолжаются вопреки отсутствию соглашения между США и Ираном по его статусу.

CNN: Через Ормузский пролив ежедневно проходят до 5 млн баррелей нефти.
CNN: Через Ормузский пролив ежедневно проходят до 5 млн баррелей нефти.

Ежедневно через морской коридор проходит около 3-5 млн баррелей, сообщает CNN

«Трафик через Ормузский пролив остается активным, несмотря на все существующие проблемы»,— заявили в компании. По их словам, ежедневные объемы поставляемой нефти говорят о том, что водный путь еще «не перешел в режим полного запрета».

Судоходство через Ормузский пролив нарушено с конца февраля — с начала операции США и Израиля против Ирана, который контролирует самый узкий отрезок морского пути. До начала боевых действий через пролив проходило около 20% мировых поставок нефти, после объемы упали в несколько раз. Это привело к тому, что нефтяные цены поднимались выше $100 за баррель.

Судоходство в проливе ненадолго восстанавливалось во время краткосрочного перемирия США и Ирана. Сейчас проход через водный коридор снова фактически закрыт. Иран и Оман работают над соглашением, которое позволит регулировать судоходство. Bloomberg пишет, что это может создать условия для возобновления мирных переговоров между США и Ираном.

Подпишитесь на новости Point.md в Google
Источник
Point.md logoPoint
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте