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24 Июля 2026, 22:48
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Иран пригрозил убивать по одному военному США за каждого погибшего иранца

Отныне за каждого иранца, погибшего в результате ударов США, Иран будет убивать одного американского военнослужащего. Об этом заявил глава центрального штаба иранских вооруженных сил «Хатам-аль-Анбия» Али Абдоллахи.

Иран пригрозил убивать по одному военному США за каждого погибшего иранца.
Иран пригрозил убивать по одному военному США за каждого погибшего иранца.

«За каждого гражданина Исламской Республики Иран, погибшего мученической смертью, будет уничтожен один американский военнослужащий», — отмечается в заявлении, передает isna.ir

По словам Абдоллахи, ранее это правило Иран уже доказал США на практике. Теперь оно считается «окончательно установленным и официально объявленным законом на поле боя».

Источник
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