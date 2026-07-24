24 Июля 2026, 22:48
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Иран пригрозил убивать по одному военному США за каждого погибшего иранца
Отныне за каждого иранца, погибшего в результате ударов США, Иран будет убивать одного американского военнослужащего. Об этом заявил глава центрального штаба иранских вооруженных сил «Хатам-аль-Анбия» Али Абдоллахи.
«За каждого гражданина Исламской Республики Иран, погибшего мученической смертью, будет уничтожен один американский военнослужащий», — отмечается в заявлении, передает isna.ir
По словам Абдоллахи, ранее это правило Иран уже доказал США на практике. Теперь оно считается «окончательно установленным и официально объявленным законом на поле боя».