Иран пригрозил убивать по одному военному США за каждого погибшего иранца

Отныне за каждого иранца, погибшего в результате ударов США, Иран будет убивать одного американского военнослужащего. Об этом заявил глава центрального штаба иранских вооруженных сил «Хатам-аль-Анбия» Али Абдоллахи.

Иран пригрозил убивать по одному военному США за каждого погибшего иранца.