Иран пригрозил бить по военным кораблям США в Ормузском проливе.

Иран заявил, что будет наносить удары по американским кораблям, которые попытаются изменить действующие судоходные коридоры или поддерживать морскую блокаду.

Об этом в понедельник заявил старший советник верховного лидера Ирана Мохсен Резаи: по его словам, страна будет наносить удары по любому американскому военному кораблю, который попытается навязать иной маршрут по Ормузскому проливу, нежели тот, который разрешил Тегеран, передает euronews.com

«Мы не позволим открыть второй коридор. Даже если США направят военные корабли, мы будем наносить по ним удары», – сказал Резаи в интервью государственным СМИ Ирана.

Он также пригрозил нанести удары по американским кораблям и базам, если США продолжат морскую блокаду Ирана.

«Американским кораблям и базам наверняка будет грозить серьезная опасность. Мы не будем сидеть сложа руки и смотреть, как США продолжают морскую блокаду», – добавил он.

Между тем президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что ожидает начала переговоров в течение ближайшего дня или двух. При этом ранее он пригрозил, что намечающиеся новые переговоры станут для Тегерана «последним шансом» заключить сделку перед разрушительными ударами по стране. Иран немедленно отверг сообщения о новых переговорах, заявив, что Исламская Республика в данный момент согласовывает временный маршрут для судоходства через Ормузский пролив только с Оманом.

Представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи подчеркнул, что Ормузский пролив, стратегический морской путь, через который до начала войны проходила примерно пятая часть всех поставок нефти и природного газа, «останется закрытым, пока не прекратятся нарушения со стороны США».