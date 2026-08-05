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Point.md logoPoint
5 Августа 2026, 23:34
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Иран и Оман согласовали маршрут для судоходства в Ормузском проливе

Иран и Оман согласовали географические координаты нового маршрута через Ормузский пролив. Совместное заявление двух стран находится на стадии рассмотрения и окончательной доработки.

Иран и Оман согласовали маршрут для судоходства в Ормузском проливе.
Иран и Оман согласовали маршрут для судоходства в Ормузском проливе.

«Стороны достигли взаимопонимания по поводу географических координат маршрута. Если некоторые третьи стороны не будут чинить препятствий, совместное заявление Ирана и Омана с основными согласованными положениями будет окончательно доработано», — заявил официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи.

По его словам, в последние два месяца стороны определяли безопасный маршрут для коммерческого судоходства в Ормузском проливе, а также технические, правовые и экологические аспекты.

В сообщении также подчеркивается, что ирано-оманское соглашение не означает полной безопасности пролива для проходящих судов из-за действий США в регионе.

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