Иран и Оман согласовали маршрут для судоходства в Ормузском проливе.

Иран и Оман согласовали географические координаты нового маршрута через Ормузский пролив. Совместное заявление двух стран находится на стадии рассмотрения и окончательной доработки.

«Стороны достигли взаимопонимания по поводу географических координат маршрута. Если некоторые третьи стороны не будут чинить препятствий, совместное заявление Ирана и Омана с основными согласованными положениями будет окончательно доработано», — заявил официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи.

По его словам, в последние два месяца стороны определяли безопасный маршрут для коммерческого судоходства в Ормузском проливе, а также технические, правовые и экологические аспекты.

В сообщении также подчеркивается, что ирано-оманское соглашение не означает полной безопасности пролива для проходящих судов из-за действий США в регионе.