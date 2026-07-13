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eurointegration.com.ua logoeurointegration
13 Июля 2026, 21:27
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Трамп: США будут взимать плату за проход через Ормуз

Президент США Дональд Трамп заявил о возобновлении блокады морских портов Ирана, а также о намерении взимать пошлину за проход грузовых судов через Ормузский пролив.

Трамп: США будут взимать плату за проход через Ормуз.
Трамп: США будут взимать плату за проход через Ормуз.

Об этом он написал в социальной сети Truth Social, передает eurointegration.com.ua

В понедельник, 13 июля, Трамп заявил, что Ормузский пролив "открыт" и "останется открытым" независимо от того, будет ли Иран участвовать в этом или нет.

Он подчеркнул, что США возобновят блокаду морских портов Ирана, и отметил, что все остальные страны отныне будут иметь "справедливый и открытый доступ" к Ормузскому проливу.

"Отныне США будут известны как "хранители Ормузского пролива", но в этой роли, из соображений справедливости, им будет возмещаться 20% от стоимости всех перевезенных грузов для покрытия любых расходов, необходимых для обеспечения безопасности этого чрезвычайно нестабильного региона мира", – отметил американский президент.

Трамп добавил, что процесс и организационные меры начнутся немедленно.

Источник
eurointegration.com.ua logoeurointegration
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