Иран планировал ударить баллистикой по Украине.

Иран рассматривал возможность нанести ракетный удар по украинскому морскому порту в ответ на атаку на свое судно в Каспийском море.

Как сообщает издание The New York Times, в субботу Украина нанесла удар по иранскому коммерческому грузовому судну в Каспийском море. В результате атаки погиб гражданский моряк, еще один член экипажа получил ранения, передает rbc.ua

Киев обвинил Иран и Россию во взаимной поддержке военных операций друг друга. Иранские чиновники после атаки пообещали дать ответ.

Источники, знающие разведывательные данные, рассказали изданию, что Иран мог запустить баллистическую ракету с небольшой боеголовкой по Украине. Цель выбрали бы символическую - чтобы нанести относительно небольшой вред.

По словам других чиновников, вероятной целью мог стать один из черноморских портов Украины.

Любая ракета, выпущенная из Ирана по Украине, повлекла бы за собой резкую эскалацию. Это особенно рискованно, учитывая союз Тегерана с Россией и напряженность между Ираном и Украиной.

Как удалось погасить конфликт

Иранские чиновники надеялись завершить конфликт собственным ответным ударом. В то же время, западные дипломаты предупреждали, что реакцию Украины сложно предсказать.

В воскресенье министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи назвал атаку на судно нарушением устава ООН. По его словам, целью нападения было втянуть Европу в войну Ирана против Соединенных Штатов.

"Это не может остаться без ответа", - написал Аракчи в соцсетях.

Во вторник состоялся разговор министра иностранных дел Украины Андрея Сибига из Аракчи.

После разговора, как пишет издание, глава иранского МИД сообщил, что украинский министр назвал атаку на судно непреднамеренной.

"Иран также не стремится к эскалации, но четко дал понять, что любое нападение на наших граждан или интересы неприемлемо. Должно быть возмещение за ущерб", - написал Аракчи.

В тот же день министр иностранных дел Ирана побеседовал с главной дипломаткой Евросоюза Каей Каллас. Стороны обсудили способы снижения напряженности в регионе.

Почему Иран сдержался

Аналитик, близкий к правительству Ирана, Мехди Рахмати рассказал, что часть иранских политиков призвала нанести ответный удар Украине. Другие же советовали воздержание.

"Украина - не маленькая, незначительная страна. Она имеет опыт ведения войны и логистическую поддержку из Америки и Европы. Мы ничего не получим, создавая новый фронт в войне", - сказал Рахмати.

Напомним, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига позвонил главе МИД Ирана сразу после угроз Тегерана нанести удары по Украине.

Он подчеркнул, что действия Киева направлены исключительно на защиту от российской агрессии и призвал Иран отказаться от поддержки войны России.

Как сообщало РБК-Украина, после этого в Тегеране подтвердили, что не стремятся к эскалации с Украиной. В то же время в Иране подчеркнули, что нанесенный ущерб их судну должен быть компенсирован.