Сибига: Путин делает ставку на баллистический террор.

Глава МИД Украины заявил, что Путин делает ставку на баллистический террор после удара по Киеву. Он подчеркнул необходимость быстро лишить Москву этого последнего преимущества.

Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что президент России Владимир Путин делает ставку на баллистический террор, поэтому необходимо быстрее лишить Москву этого последнего преимущества. Об этом Сибига написал в соцсети "Х", передает unn.ua

"В ночь на субботу Россия снова нанесла удар по Киеву баллистическими ракетами. Ранены одиннадцать человек, среди них - ребенок. Путин делает ставку на баллистический террор. Как говорилось во время наших переговоров с союзниками в Анкаре, главная цель сейчас - лишить Москву этого последнего преимущества. Шаги для этого понятны. Но действовать нужно сейчас, а не позже", - сказал Сибига.

Он добавил, что Украина рассчитывает на быстрое выполнение договоренностей, достигнутых президентом Владимиром Зеленским и украинской делегацией, чтобы обеспечить защиту украинских семей от российского баллистического террора.