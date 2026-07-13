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rbc.ua logorbc
13 Июля 2026, 20:04
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Украина и 9 стран Европы создали антибаллистическую коалицию

Лидеры Дании, Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Норвегии, Испании, Швеции, Украины и Великобритании 13 июля подписали совместную декларацию о создании Интегрированной коалиции по противоракетной обороне.

Украина и 9 стран Европы создали антибаллистическую коалицию.
Украина и 9 стран Европы создали антибаллистическую коалицию.

В документе отмечается, что решение было принято на фоне роста угрозы применения баллистических ракет. Участники коалиции планируют создать интегрированную архитектуру противоракетной обороны, которая будет дополнять существующие национальные и европейские системы защиты, передает rbc.ua

Для этого страны намерены объединить возможности оборонной промышленности, научные исследования и боевой опыт, совместно разрабатывать новые средства перехвата ракет.

Поскольку у Украины есть уникальный опыт противодействия российским ракетным атакам, он станет важной составляющей работы коалиции.

"Мы признаем уникальный опыт Украины, приобретенный в ходе обороны", – говорится в тексте декларации.

Участники также договорились создать совместные рабочие группы, определить механизмы управления, разработать дорожную карту реализации проекта, а также расширять сотрудничество в сфере научных исследований, финансирования и обмена данными.

В Антибалистическую коалицию вошли 10 государств. В то же время объединение остается открытым для других стран, разделяющих его принципы и цели.

Источник
rbc.ua logorbc
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