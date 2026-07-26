Этой ночью Россия вновь атаковала Киев баллистикой.

В результате российской атаки в ночь на воскресенье возник пожар на уровне 7–8 этажей в 18-этажном доме в Шевченковском районе Киева, сообщил мэр города Виталий Кличко.

Кроме того, в Соломенском районе «в результате падения обломков» произошло возгорание на территории нежилой застройки, а в Деснянском районе горели автомобили и парковки, сообщил Кличко, передает bbc.com

Российские военные в ночь на воскресенье нанесли удар «по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины в Киеве, задействованным в производстве БПЛА», сообщило Минобороны РФ.

ГСЧС Украины сообщила, что в результате удара произошли пожары в Деснянском, Шевченковском и Соломенском районах Киева.

По данным спасателей, в Деснянском районе сгорел склад, а также 10 автомобилей и грузовик на парковке. В Шевченковском районе горело четырехэтажное заброшенное здание, а в Соломенском произошел пожар в нежилом здании.

Сообщается, что все пожары ликвидированы, информации о пострадавших нет.