theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
bbc.com logobbc
26 Июля 2026, 10:49
6
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Этой ночью Россия вновь атаковала Киев баллистикой

В результате российской атаки в ночь на воскресенье возник пожар на уровне 7–8 этажей в 18-этажном доме в Шевченковском районе Киева, сообщил мэр города Виталий Кличко.

Этой ночью Россия вновь атаковала Киев баллистикой.
Этой ночью Россия вновь атаковала Киев баллистикой.

Кроме того, в Соломенском районе «в результате падения обломков» произошло возгорание на территории нежилой застройки, а в Деснянском районе горели автомобили и парковки, сообщил Кличко, передает bbc.com

Российские военные в ночь на воскресенье нанесли удар «по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины в Киеве, задействованным в производстве БПЛА», сообщило Минобороны РФ.

ГСЧС Украины сообщила, что в результате удара произошли пожары в Деснянском, Шевченковском и Соломенском районах Киева.

По данным спасателей, в Деснянском районе сгорел склад, а также 10 автомобилей и грузовик на парковке. В Шевченковском районе горело четырехэтажное заброшенное здание, а в Соломенском произошел пожар в нежилом здании.

Сообщается, что все пожары ликвидированы, информации о пострадавших нет.

Этой ночью Россия вновь атаковала Киев баллистикой

Этой ночью Россия вновь атаковала Киев баллистикой

Этой ночью Россия вновь атаковала Киев баллистикой

Источник
bbc.com logobbc
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте