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14 Июня 2026, 15:14
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Иран отрицает готовность подписать соглашение о прекращении огня с США сегодня

Президент США Дональд Трамп объявил, что мирное соглашение с Ираном заключат уже сегодня, однако иранские муллы ему противоречат.

Иран отрицает готовность подписать соглашение о прекращении огня с США сегодня.
Иран отрицает готовность подписать соглашение о прекращении огня с США сегодня.

Как сообщает CNN, Корпус стражей исламской революции отверг эти планы и раскритиковал «необычную настойчивость» Трампа в отношении подписания документа именно в этот день (сегодня главе Белого дома исполняется 80 лет), передает bild.de

Это заявление было сделано «вопреки прямому утверждению иранских переговорщиков о том, что текст меморандума еще не согласован окончательно и что подписание в воскресенье точно не состоится».

В самом Иране уже начались протесты против подписания соглашения с США. У здания МИД в городе Мешхед собравшиеся скандировали лозунги против министра иностранных дел Аббаса Арагчи, который ранее обсуждал возможное соглашение в телеинтервью. 

На видео, распространенном иранским информационным агентством Fars, запечатлены женщины в черных накидках, скандирующие: «Смерть бесчестному Арагчи». Они считают эту сделку неудачным компромиссом для своей страны.

Источник
bild
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