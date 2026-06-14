Иран отрицает готовность подписать соглашение о прекращении огня с США сегодня.

Как сообщает CNN, Корпус стражей исламской революции отверг эти планы и раскритиковал «необычную настойчивость» Трампа в отношении подписания документа именно в этот день (сегодня главе Белого дома исполняется 80 лет), передает bild.de

Это заявление было сделано «вопреки прямому утверждению иранских переговорщиков о том, что текст меморандума еще не согласован окончательно и что подписание в воскресенье точно не состоится».

В самом Иране уже начались протесты против подписания соглашения с США. У здания МИД в городе Мешхед собравшиеся скандировали лозунги против министра иностранных дел Аббаса Арагчи, который ранее обсуждал возможное соглашение в телеинтервью.

На видео, распространенном иранским информационным агентством Fars, запечатлены женщины в черных накидках, скандирующие: «Смерть бесчестному Арагчи». Они считают эту сделку неудачным компромиссом для своей страны.