21 Мая 2026, 12:56
Иран начал рассматривать новое мирное предложение США

Иран получил от США последнее на данный момент предложение по урегулированию конфликта и начал его рассматривать.

Об этом сообщил представитель МИД Ирана Исмаил Багаи, передает Nour News. Он уточнил, что стороны обмениваются мнениями на основе первоначального проекта соглашения из 14 пунктов.

США передали Ирану мирную инициативу через Пакистан. Президент США Дональд Трамп заявил, что готов подождать решения иранской стороны несколько дней. Он пригрозил возобновлением военных действий в случае отказа Ирана от сделки.

С 8 апреля между США и Ираном действует режим прекращения огня. Первый раунд переговоров американской и иранской делегаций не привел к мирному соглашению. По информации телеканала «Аль-Арабия», новые переговоры могут состояться не раньше конца мая.

