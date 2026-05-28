eurointegration.com.ua logoeurointegration
28 Мая 2026, 17:38
2 786
США обвинили Иран в "грубом нарушении" режима прекращения огня

США обвинили Иран в "грубом нарушении режима прекращения огня" во время ночных ударов.

Об этом говорится в заявлении Центрального командования США, передает eurointegration.com.ua

Центральное командование США заявило, что Иран запустил баллистическую ракету в сторону Кувейта, которую кувейтские силы успешно перехватили.

"Это грубое нарушение режимом Ирана режима прекращения огня произошло через несколько часов после того, как иранские силы запустили пять одноразовых беспилотников, которые представляли явную угрозу в Ормузском проливе и вблизи него", – подчеркнули там.

Также военные подчеркнули, что все беспилотники "были успешно перехвачены американскими силами, которые также предотвратили запуск шестого беспилотника с иранского наземного пункта управления в Бандар-Аббасе".

Центральное командование США подчеркнуло, что остается "бдительным и взвешенным", защищая свои силы и интересы от "неоправданной иранской агрессии".

Источник
eurointegration.com.ua logoeurointegration
