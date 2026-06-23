Трамп: Размороженные средства Ирана останутся под контролем США.

Президент Дональд Трамп заявил, что Иран сможет использовать средства, размороженные с замороженных счетов, исключительно для закупки продовольствия и медицинских товаров в США.

Миллиарды долларов размороженных средств будут перечислены "на эскроу-счёт, контролируемый США", и будут использованы для закупки выращенных в США продуктов, таких как кукуруза, пшеница и соя, заявил Трамп во вторник в посте в Truth Social, передает epravda.com.ua

Он добавил, что Иран согласился на "ядерные инспекции самого высокого уровня в течение длительного времени в будущем".

Однако официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи опроверг оба утверждения, заявив, что средства будут использоваться его страной "свободно, любым способом, который она сочтёт целесообразным", а не ограничиваться лишь закупками в США.

Багаи также отверг утверждение Трампа относительно ядерных инспекций, заявив: "Мы не встречались с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии и не имеем никаких планов по проведению агентством инспекций иранских ядерных объектов".

По сообщению информационного агентства "Мехр" со ссылкой на заместителя министра иностранных дел Ирана Казема Гарибабади, 12 миллиардов долларов из замороженных средств должны быть разблокированы в рамках текущих переговоров двумя равными траншами.

США пока не подтвердили, какую именно сумму получит Исламская Республика.

Некоторые критики меморандума о взаимопонимании, подписанного на прошлой неделе, опасаются, что Исламская Республика использует эти средства для восстановления своих вооружённых сил и продолжения поддержки боевых группировок, таких как "Хезболла".