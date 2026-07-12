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12 Июля 2026, 17:30
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Иран атаковал военные объекты США в пяти странах

Вооруженные силы Ирана в ответ на удары США провели серию атак с применением ракет и БПЛА на объекты Вооруженных сил Соединенных Штатов в Иордании, Кувейте, Бахрейне, Катаре и Омане.

Иран атаковал военные объекты США в пяти странах.
Иран атаковал военные объекты США в пяти странах.

Об этом Press TV.

В Кувейте иранские военные атаковали с помощью дронов ЗРК Patriot склад боеприпасов и американский военный радар. Другая волна беспилотников нанесла удар по центру связи и военному радару в Бахрейне.

Также Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана сообщил об ударе по используемой Соединенными Штатами авиабазе Аль-Удейд в Катаре. Были поражены цех обслуживания истребителей и командный центр. Иранская сторона атаковала логистические центры и дозаправочные платформы для авианосцев ВМС США в порту Дукм в Омане.

Центральное командование ВС США (CENTCOM) 11 июля заявило о завершении третьей волны ударов по Ирану. Там добавили, что во время трех серий атак, которые были совершены с начала недели, Соединенные Штаты поразили более 300 целей в Иране. Среди целей ударов перечислены места хранения иранских ракет и БПЛА, склады боеприпасов, коммуникационные сети, береговые пункты наблюдения.

Источник
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