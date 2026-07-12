Иран атаковал страны Персидского залива.

После новой волны ударов США по Ирану Тегеран атаковал страны Персидского залива и Иорданию. КСИР обстрелял второе судно в Ормузском проливе.

В нескольких союзных США странах Персидского залива в ночь на воскресенье, 12 июля, после новой волны американских ударов по Ирану, была объявлена воздушная тревога, передает dw.com

Сирены тревоги загудели в Бахрейне; МВД призвало жителей сохранять спокойствие и укрыться в безопасном месте. В ОАЭ министерство обороны заявило, что силы ПВО отражают атаки ракет и дронов, население предупредили об угрозе ракетного удара.

Власти Катара в обращении к населению в соцсети X охарактеризовали обстановку как серьезную: министерство внутренних дел призвало жителей оставаться дома, не выходить на улицу и держаться подальше от окон и открытых пространств.

В столице Катара Дохе журналисты информационного агентства AFP слышали взрывы и наблюдали перехват ракет над городом; жителям на телефоны приходили сообщения с призывом оставаться в безопасных местах. Минобороны страны заявило об отражении ракетного удара.

КСИР заявил об ударах по американским базам в регионе и судну в Ормузском проливе

Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что нанес баллистическими ракетами удар по американской авиабазе Аль-Удейд в Катаре, разрушив, по собственному утверждению, центр техобслуживания истребителей и командный пункт, а также по порту Дукм в Омане, которые, как утверждает Тегеран, используются американскими авианосцами.

КСИР также утверждает, что атаковал "ключевые объекты военной инфраструктуры" на авиабазе Принц Хасан в Иордании, где якобы баллистическими ракетами уничтожены командный пункт и ангары для беспилотников MQ-9. Независимого подтверждения этих заявлений пока не поступало.

В заявлении Тегерана указывается, что из строя выведено уже второе за последние сутки судно в Ормузском проливе.

Минувшей ночью американские военные нанесли третью за неделю волну ударов по Ирану. По данным Центрального командования войск США (CENTCOM), было поражено около 140 военных целей: позиции ракет и дронов, объекты ВМС, склады боеприпасов, узлы связи и станции береговой охраны. Удар последовал после того, как иранский КСИР атаковал судно в Ормузском проливе.