theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
dw.com logodw
12 Июля 2026, 13:45
15
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Иран атаковал страны Персидского залива

После новой волны ударов США по Ирану Тегеран атаковал страны Персидского залива и Иорданию. КСИР обстрелял второе судно в Ормузском проливе.

Иран атаковал страны Персидского залива.
Иран атаковал страны Персидского залива.

В нескольких союзных США странах Персидского залива в ночь на воскресенье, 12 июля, после новой волны американских ударов по Ирану, была объявлена воздушная тревога, передает dw.com

Сирены тревоги загудели в Бахрейне; МВД призвало жителей сохранять спокойствие и укрыться в безопасном месте. В ОАЭ министерство обороны заявило, что силы ПВО отражают атаки ракет и дронов, население предупредили об угрозе ракетного удара.

Власти Катара в обращении к населению в соцсети X охарактеризовали обстановку как серьезную: министерство внутренних дел призвало жителей оставаться дома, не выходить на улицу и держаться подальше от окон и открытых пространств.

В столице Катара Дохе журналисты информационного агентства AFP слышали взрывы и наблюдали перехват ракет над городом; жителям на телефоны приходили сообщения с призывом оставаться в безопасных местах. Минобороны страны заявило об отражении ракетного удара.

КСИР заявил об ударах по американским базам в регионе и судну в Ормузском проливе

Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что нанес баллистическими ракетами удар по американской авиабазе Аль-Удейд в Катаре, разрушив, по собственному утверждению, центр техобслуживания истребителей и командный пункт, а также по порту Дукм в Омане, которые, как утверждает Тегеран, используются американскими авианосцами.

КСИР также утверждает, что атаковал "ключевые объекты военной инфраструктуры" на авиабазе Принц Хасан в Иордании, где якобы баллистическими ракетами уничтожены командный пункт и ангары для беспилотников MQ-9. Независимого подтверждения этих заявлений пока не поступало.

В заявлении Тегерана указывается, что из строя выведено уже второе за последние сутки судно в Ормузском проливе.

Минувшей ночью американские военные нанесли третью за неделю волну ударов по Ирану. По данным Центрального командования войск США (CENTCOM), было поражено около 140 военных целей: позиции ракет и дронов, объекты ВМС, склады боеприпасов, узлы связи и станции береговой охраны. Удар последовал после того, как иранский КСИР атаковал судно в Ормузском проливе.

Источник
dw.com logodw
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте