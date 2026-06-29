Санду раскритиковала проект Шошоакэ: Так объединение не делается.

По её словам, проект, продвигаемый партией, возглавляемой Дианой Шошоакэ, на самом деле преследует цель «дискредитировать идею объединения», сообщает unimedia.info

«Я не думаю, что стоит вообще обсуждать этот документ. Это документ, предложенный агентом Москвы, и цель этой инициативы — дискредитировать идею объединения, а не что-либо другое. Это всё равно что завтра я приду в парламент с законодательной инициативой, в которой напишу, что хочу, чтобы Франция стала частью Республики Молдова. И попрошу правительство это реализовать. Так объединение не делается, и мы все это прекрасно понимаем», — заявила Майя Санду.

Законодательная инициатива об объединении Румынии с Республикой Молдова, внесённая депутатами партии S.O.S România, 23 июня была автоматически одобрена Палатой депутатов и направлена в Сенат, который примет окончательное решение по этому вопросу.

В январе 2026 года Майя Санду заявила в интервью, что если бы в Молдове состоялся референдум об объединении с Румынией, она проголосовала бы за.

Позже глава государства уточнила свою позицию после того, как это заявление вызвало широкий общественный резонанс.

«Согласно опросам, большинства в поддержку объединения нет. Мы демократическая страна и действуем исключительно в соответствии с волей граждан», — заявила Майя Санду.