theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Infotag.md logoInfotag
16 Июля 2026, 17:48
3 827
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Журналистам Glossa запретили въезд в Приднестровский регион на три года

Главному редактору медиапроекта Glossa Наталье Мельник и видеографу Марии Терлецкой запретили въезд в Приднестровский регион сроком на три года.

Журналистам Glossa запретили въезд в Приднестровский регион на три года.
Журналистам Glossa запретили въезд в Приднестровский регион на три года.

Редакция сообщила, что журналисты приехали на левый берег Днестра в составе инфотура и беспрепятственно въехали в регион, передает infotag.md 

Однако при выезде через КПП в Рыбнице их задержали примерно на полтора часа, после чего вручили решение так называемого министерства госбезопасности (МГБ) о признании их «нежелательными лицами», обязав покинуть территорию в течение трёх часов. 

Прошедшей осенью сотрудники МГБ уже задерживали команду Glossa в Тирасполе во время съёмок репортажа. Тогда журналистов удерживали около двух часов, допрашивали, а также изъяли технику и удалили отснятые материалы.

Источник
Infotag.md logoInfotag
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте