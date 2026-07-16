Журналистам Glossa запретили въезд в Приднестровский регион на три года.

Главному редактору медиапроекта Glossa Наталье Мельник и видеографу Марии Терлецкой запретили въезд в Приднестровский регион сроком на три года.

Редакция сообщила, что журналисты приехали на левый берег Днестра в составе инфотура и беспрепятственно въехали в регион, передает infotag.md

Однако при выезде через КПП в Рыбнице их задержали примерно на полтора часа, после чего вручили решение так называемого министерства госбезопасности (МГБ) о признании их «нежелательными лицами», обязав покинуть территорию в течение трёх часов.

Прошедшей осенью сотрудники МГБ уже задерживали команду Glossa в Тирасполе во время съёмок репортажа. Тогда журналистов удерживали около двух часов, допрашивали, а также изъяли технику и удалили отснятые материалы.