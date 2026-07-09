ЕСПЧ требует разъяснений по делу журналистки Джульетты Савицки против Молдовы.

Журналистка обвиняет власти в отсутствии эффективного расследования инцидента, в ходе которого сотрудники частной охранной компании лишили её свободы, когда она вела журналистское расследование.

ЕСПЧ предстоит рассмотреть, нарушили ли власти право на свободу и безопасность человека, передаёт IPN.

По данным ассоциации Promo-LEX, представляющей интересы журналистки, инцидент произошёл в апреле 2018 года, когда Джульетта Савицки вела съёмку объектов недвижимости бывшего депутата Константина Цуцу. По её словам, когда она снимала с общественной дороги несколько домов, чтобы установить, какой из них принадлежит политику, её остановил вооружённый охранник, который потребовал прекратить съёмку.

Затем на место прибыли и другие сотрудники частной охранной компании, которые, по словам истицы, не позволяли ей уйти в течение примерно 40 минут и требовали передать им видеозаписи. За это время журналистка обратилась в полицию и в СМИ, и только после вмешательства правоохранительных органов ей удалось покинуть место происшествия. В Promo-LEX уточняют, что в результате инцидента у неё случился приступ паники, так что потребовалась медицинская помощь.

Впоследствии журналистка подала жалобу, и в мае 2018 года прокуратура возбудила уголовное дело. Однако несколько месяцев спустя дело было прекращено на том основании, что в нём отсутствуют признаки преступления. Это решение было впоследствии подтверждено как следственным судьей, так и Апелляционным судом Кишинёва. В направленном в ЕСПЧ заявлении Джульетта Савицки ссылается на нарушение права на свободу и личную неприкосновенность, свободу выражения мнения и права на эффективную правовую защиту.

Страсбургский суд направил правительству Республики Молдова четыре вопроса, запросив разъяснения относительно того, как власти расследовали дело и выполнило ли государство свою обязанность по защите журналистской деятельности. Исполнительная власть должна представить свои замечания по вопросам приемлемости и существа дела, после чего заявительница сможет дать свой ответ.