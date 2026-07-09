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ipn
9 Июля 2026, 15:39
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ЕСПЧ требует разъяснений по делу журналистки Джульетты Савицки против Молдовы

Журналистка обвиняет власти в отсутствии эффективного расследования инцидента, в ходе которого сотрудники частной охранной компании лишили её свободы, когда она вела журналистское расследование.

ЕСПЧ требует разъяснений по делу журналистки Джульетты Савицки против Молдовы.
ЕСПЧ требует разъяснений по делу журналистки Джульетты Савицки против Молдовы.

ЕСПЧ предстоит рассмотреть, нарушили ли власти право на свободу и безопасность человека, передаёт IPN.

По данным ассоциации Promo-LEX, представляющей интересы журналистки, инцидент произошёл в апреле 2018 года, когда Джульетта Савицки вела съёмку объектов недвижимости бывшего депутата Константина Цуцу. По её словам, когда она снимала с общественной дороги несколько домов, чтобы установить, какой из них принадлежит политику, её остановил вооружённый охранник, который потребовал прекратить съёмку.

Затем на место прибыли и другие сотрудники частной охранной компании, которые, по словам истицы, не позволяли ей уйти в течение примерно 40 минут и требовали передать им видеозаписи. За это время журналистка обратилась в полицию и в СМИ, и только после вмешательства правоохранительных органов ей удалось покинуть место происшествия. В Promo-LEX уточняют, что в результате инцидента у неё случился приступ паники, так что потребовалась медицинская помощь.

Впоследствии журналистка подала жалобу, и в мае 2018 года прокуратура возбудила уголовное дело. Однако несколько месяцев спустя дело было прекращено на том основании, что в нём отсутствуют признаки преступления. Это решение было впоследствии подтверждено как следственным судьей, так и Апелляционным судом Кишинёва. В направленном в ЕСПЧ заявлении Джульетта Савицки ссылается на нарушение права на свободу и личную неприкосновенность, свободу выражения мнения и права на эффективную правовую защиту.

Страсбургский суд направил правительству Республики Молдова четыре вопроса, запросив разъяснения относительно того, как власти расследовали дело и выполнило ли государство свою обязанность по защите журналистской деятельности. Исполнительная власть должна представить свои замечания по вопросам приемлемости и существа дела, после чего заявительница сможет дать свой ответ.

Источник
ipn
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