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bild
4 Июля 2026, 09:25
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Интерпол охотится за женщиной с татуировкой змеи: пыталась убить украинского олигарха

Украинский олигарх Вадим Ермолаев едва избежал гибели на Лазурном берегу — его пытались убить с помощью бомбы.

Интерпол охотится за женщиной с татуировкой змеи: пыталась убить украинского олигарха.
Интерпол охотится за женщиной с татуировкой змеи: пыталась убить украинского олигарха.

Теперь следователи вышли на след предполагаемой исполнительницы покушения. По данным Bild, он ведёт в Германию, где женщина была зарегистрирована в последнее время, передает bild.de

Интерпол опубликовал фотографии 39-летней украинки Анастасия Березовской. Её подозреваеют в том, что она получила доступ к роскошной резиденции Ермолаева в Монако, пронесла туда бомбу в рюкзаке и привела её в действие с безопасного расстояния. Ермолаев, его любовница Анна Насобина и их общий сын получили тяжёлые осколочные ранения и ожоги. Насобина потеряла обе ноги. 

«Вооружена и опасна»

Власти Монако предупреждают, что предполагаемая преступница «вооружена и опасна», её также могут сопровождать сообщники. Свидетелям следует встречать её с «крайней осторожностью». По данным британской Daily Mail, видео с камер наблюдения показывают, как подозреваемая после преступления в чёрной рыбацкой шляпе бежала через границу во Францию. Затем она, как утверждается, добралась до Италии.

В уведомлении Интерпола, опубликованном по поручению Монако, Березовская описывается как «шатенка» с татуировкой «на правой руке от плеча до локтя» — «возможно», змея.

По данным Bild, украинка жила в Германии как беженка из Украины. Полиция уже обыскала её квартиру. Розыск продолжается.

Интерпол охотится за женщиной с татуировкой змеи: пыталась убить украинского олигарха

Источник
bild
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