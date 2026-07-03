Израиль планировал покушение на главных переговорщиков от Ирана.

Власти Израиля планировали покушение на главу МИД Ирана Аббаса Аракчи и спикера парламента страны Мохаммадбагера Галибафа, возглавлявших делегацию на переговорах с США.

Об этом сообщили The New York Times несколько бывших и действующих американских чиновников, передает meduza.io

Аракчи и Галибаф были в списке иранских высокопоставленных чиновников и военных, которых Израиль планировал убить, чтобы изменить режим в Иране. Газета The Wall Street Journal в марте писала, что после начала переговоров США и Ирана Аракчи и Галибаф были временно исключены из списка целей Израиля.

Примерно в это же время, по данным собеседников NYT, в США узнали, что как минимум Галибаф остается в списке, и попросили Израиль воздержаться от каких-либо действий. Кроме того, американская сторона через третьи страны передали Ирану информацию о планах убийства Галибафа.

В Иране к этой информации отнеслись серьезно. В частности, перед поездкой Галибафа в Пакистан на переговоры с американской делегацией Иран добивался от США гарантий его безопасности.

При этом, рассказали источники издания, самолет, в котором Галибаф возвращался в Иран после переговоров в Пакистане, вероятно, планировали атаковать израильские истребители. Иранские военные, как сообщалось, тогда зафиксировали истребители ВВС Израиля в воздушном пространстве страны. Самолет с Галибафом экстренно посадили в ближайшем к границе аэропорту, и иранская делегация восемь часов добиралась оттуда до Тегерана по земле.

США и Израиль в конце февраля начали наносить удары по Ирану. Тегеран в ответ стал атаковать дронами и ракетами цели в странах Персидского залива, которые, по его мнению, были связаны с США.

В начале апреля США и Ирану удалось договориться о временном перемирии. Во второй половине июня США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании. Он предполагает, стороны в течение 60 дней будет вести переговоры о достижении окончательного мирного соглашения.

Власти Израиля возражали против некоторых пунктов соглашения между США и Ираном, в частности, против требования вывести израильские войска с территории Ливана.