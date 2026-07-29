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Point.md logoPoint
29 Июля 2026, 09:05
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Иностранные инвесторы массово сметают недвижимость в Грузии

Инвесторы меняют подход к грузинской недвижимости. Теперь они скупают квартиры не поштучно, а крупными партиями. Расчёт — на быструю и высокую доходность. Речь идёт о 25–30% прибыли.

Иностранные инвесторы массово сметают недвижимость в Грузии.
Иностранные инвесторы массово сметают недвижимость в Грузии.

При этом рынок и без того на подъёме. Продажи в Тбилиси за год выросли более чем на треть. На этом фоне всё яснее видно главное. Грузия закрепляется как зрелый инвестиционный рынок, а не просто точка для отдельных покупок, сообщает globeinvestagency.com 

Тенденцию подтверждает и статистика продаж. По данным Colliers Georgia, в июне в Тбилиси было продано 4484 квартиры — на 34,7% больше, чем годом ранее.

Оптовая покупка даёт инвестору сразу несколько выгод. Логика стратегии понятна. Крупная партия квартир позволяет получить лучшие условия и более высокую доходность.

Преимущества такого подхода очевидны:

  • оптовая цена от застройщика ниже розничной
  • проще выстроить системную сдачу в аренду
  • выше итоговая доходность на вложенный капитал

Иными словами, масштаб превращает покупку в полноценный инвестиционный проект. А не в разовое приобретение «для себя».

Спрос по-прежнему сосредоточен в двух городах. Интерес инвесторов почти полностью завязан на Тбилиси и Батуми. Другие регионы в запросах почти не фигурируют.

При этом города работают по разным сценариям:

  • в Тбилиси покупают ради системной долгосрочной аренды
  • в Батуми ищут «микс» — сдавать в сезон и приезжать самому на отдых

Причина устойчивого спроса в столице понятна. Здесь ощущается нехватка качественно построенного жилья, которое можно стабильно сдавать.

За инвестиционным интересом стоит и практичный бонус. И он касается статуса. Покупка недвижимости в Грузии часто открывает путь к резидентству. По условиям 2026 года порог для ВНЖ через жильё составляет от $150 000.

Процедура при этом остаётся простой. Иностранцу достаточно купить недвижимость от нужной суммы или открыть ИП, чтобы претендовать на вид на жительство.

Иными словами, инвестор получает не только доход, но и основание для статуса. А это делает Грузию ещё привлекательнее.

Источник
Point.md logoPoint
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