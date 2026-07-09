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ziua.md logoziua
9 Июля 2026, 14:03
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Трубка и Кожухарь признали, что совершали совместные сделки, но отрицают партнерство

Вокруг бизнеса депутата PAS Александра Трубки появляются новые детали, в том числе о совместных сделках с представителями правящей партии.

Трубка и Кожухарь признали, что совершали совместные сделки, но отрицают партнерство.
Трубка и Кожухарь признали, что совершали совместные сделки, но отрицают партнерство.

Бывший директор Агентства публичной собственности Роман Кожухарь, ушедший с должности после скандала вокруг сомнительного управления средствами в MoldATSA, и депутат Трубка подтвердили, что принадлежащие им компании совместно приобрели земельный участок площадью 30 соток в селе Трушены. Сделка была проведена через их компании, сообщает ziua.md

При этом оба отрицают информацию о том, что у них есть общий бизнес или что они являются партнерами в одном из строительных проектов в этом же населенном пункте.

Заявления были сделаны для портала NewsMaker после появления в публичном пространстве информации о том, что бывший глава АПС якобы является бизнес-партнером депутата Трубки. Роман Кожухарь заявил, что не участвует в проекте недвижимости, который депутат развивает в Трушенах, и не является его партнером.

«Я абсолютно не имею никакого отношения к этому проекту», — заявил бывший директор АПС.

При этом Кожухарь признал, что компания, которой он владеет, связана с компанией депутата через сделку с недвижимостью, однако уточнил, что не знает деталей, поскольку фирмой управляет его брат. Согласно декларации об имуществе и личных интересах за 2025 год, Роман Кожухарь является владельцем компании RV ProInvest, специализирующейся на посредничестве в сфере недвижимости и рекламе.

Александр Трубка также подтвердил, что не ведет совместный бизнес с бывшим главой АПС, однако объяснил, что их компании совместно приобрели земельный участок в Трушенах.

«Из квартир или будущих объектов, которыми я владею через проект недвижимости в Трушенах, я продал три и приобрел другой земельный участок, в котором у меня есть половина, а другую половину имеет компания, владельцем которой, насколько я знаю, является господин Кожухарь.

Это стандартная сделка, проведенная через банковскую систему, с официальными денежными переводами. И деньги, которые я вложил, происходят из проекта, о котором я сегодня говорил», — заявил депутат.

По словам Трубки, участок, приобретенный двумя компаниями, имеет площадь 30 соток, а основанная депутатом компания QNA-Consulting SRL заплатила за свою долю около 1,8 миллиона леев.

Депутат подчеркнул, что на этом участке не планируется строительство нового жилого проекта.

«Не думаю, что сейчас у нас есть финансовые возможности. Он был куплен только как инвестиция, и все. Речь не идет о строительном проекте», — отметил он.

Тема привлекла внимание общественности после того, как Александр Трубка в среду на пресс-конференции рассказал о своих инвестициях в недвижимость в Трушенах — до публикации журналистского расследования. Депутат заявил, что все его действия были законными, и он готов предоставить документы, подтверждающие это.

Депутат PAS Александр Трубка также добавил, что обратился в Национальный орган неподкупности (НОН) с просьбой проверить, существуют ли возможные конфликты интересов в связи с его деятельностью как основателя компании.

Трубка рассказал, что в сентябре 2024 года ему предложили принять участие в покупке земельного участка площадью 0,8 гектара в коммуне Трушены, предназначенного для строительства. По его словам, участок находился в частной собственности, а Генеральный градостроительный план населенного пункта, утвержденный в 2015 году, позволял возведение жилых домов высотой до девяти этажей.

Парламентарий утверждает, что, не располагая необходимыми средствами для инвестиций, обратился к другу с финансовыми возможностями, который впоследствии делал пожертвования PAS во время избирательной кампании 2025 года.

Источник
ziua.md logoziua
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