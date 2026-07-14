В Молдове разработано «Руководство для покупателей» для безопасной покупки недвижимости.

Национальная инспекция по техническому надзору (INST) на пресс-конференции представила «Руководство покупателя» — практический инструмент, предназначенный для людей, намеревающихся приобрести жилье в Республике Молдова.

Открывая мероприятие, вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Владимир Боля подчеркнул, что защита граждан от мошенничества и незаконного строительства является обязанностью государства, и «Руководство покупателя» предоставляет необходимую информацию, чтобы люди могли заранее проверить, соответствует ли приобретаемое ими жилье всем требованиям законодательства, передает logos-pres.md

«Запуская «Руководство покупателя», мы предлагаем гражданам конкретный инструмент, который помогает им сделать безопасный выбор и защитить свои инвестиции. Для многих молдаван дом – это дело всей жизни, и государство обязано защищать их от мошенничества и незаконного строительства. Когда кто-то строит больше этажей, чем разрешено, или продает квартиры в зданиях, не соответствующих законодательству, речь идет не просто о нарушении, а о мошенничестве, которое напрямую затрагивает людей», – сказал заместитель премьер-министра.

Директор INST Серджиу Кирку пояснил, что в учреждение часто поступают обращения от граждан, которые полностью оплатили жилье, не введенное в эксплуатацию, приобрели квартиры в многоквартирных домах с несоответствующей документацией или подписали договоры, не проверив необходимые документы. В этом контексте данное руководство было разработано, чтобы помочь гражданам заранее выявлять потенциальные риски и принимать обоснованные решения до подписания контрактов.

В руководстве представлены рекомендации как по покупке квартиры в уже сданном в эксплуатацию многоквартирном доме, так и по покупке строящегося дома. В нем объясняется, какие документы необходимо запросить и проверить до заключения сделки, начиная от выписки из реестра недвижимости и обновленного плана застройки, до разрешения на строительство, проектной документации и публичных реестров, доступных на сайте Национальной инспекции по техническому надзору.

«Руководство покупателя» (Ghidul Cumpărătorului) будет доступно бесплатно как в электронном формате на официальном сайте Национальной инспекции по техническому надзору, так и в печатном формате для распространения в пунктах общественного доступа, в том числе в дипломатических представительствах и консульских учреждениях Республики Молдова.