Продажи жилья в Молдове рухнули, но квартиры не дешевеют.

Рынок недвижимости Молдовы характеризует парадокс: снижение продаж и строительства новых домов не привело к снижению цен на квартиры. Об этом в интервью Radio Moldova заявил риелтор Виктор Георгиу.

«За последний год покупатели стали гораздо более информированными и осторожными. Если раньше акцент делался почти исключительно на цене, то сегодня люди гораздо тщательнее анализируют все аспекты покупки - стоимость ипотеки, качество строительства, репутацию застройщика и инфраструктуру района. Плюс ко всему, многие предпочитают отложить покупку в надежде на более низкие цены и более выгодные условия кредитования», - сказал он, цитирует infotag.md

По его словам, рынок не обязательно демонстрирует признаки «охлаждения», а скорее «созревания».

«Быстрые темпы роста стоимости жилья в последние годы начинают стабилизироваться, и покупатели более тщательно анализируют каждое решение», - отметил риелтор, считая, что резкое сокращение числа сделок отражает блокировку рынка, которая обусловлена тем, что цены на жилье росли гораздо быстрее, чем доходы населения.

Экономический эксперт Марин Господаренко видит проблему рынка недвижимости в том, что цены на жилье росли гораздо быстрее, чем доходы населения.

«Все меньше людей могут позволить себе купить квартиру, и это напрямую отражается на количестве сделок. Снижение продаж почти на 80% нельзя считать нормальной ситуацией. Это явно указывает на блокировку рынка», - считает он.

По словам Господаренко, покупатели жилья сейчас имеют более сильную переговорную позицию, чем два-три года назад, и во многих проектах застройщики уже предлагают скидки.

«Я думаю, что нас ждет постепенная корректировка, а не полный, впечатляющий обвал цен. Застройщики сначала попытаются предложить бонусы, бесплатные парковочные места, включенную в стоимость отделку или индивидуально согласованные скидки. Однако, если объем сделок останется таким низким в течение нескольких кварталов, корректировка станет неизбежной», - заключил он.

Согласно данным Национального бюро статистики, в 2025 г. вдвое сократились площади новых введенных в эксплуатацию квартир. Объем упал с 258 тыс. квадратных метров в 2024 г. до 114 тыс. квадратных метров в 2025 г.

Кадастр недвижимости показывает, что в январе-марте 2026 г. в Кишиневе приобретено 623 квартиры, когда в аналогичном периоде 2025 г. - зарегистрировано более 2 тыс. покупок.