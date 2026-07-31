Инфляция в еврозоне в июле выросла до 2,9%.

Замедление инфляции в Европе оказалось недолгим. После ослабления в июне рост потребительских цен в еврозоне в июле снова ускорился: возобновившийся конфликт на Ближнем Востоке подталкивает стоимость энергоносителей вверх.

Согласно предварительной оценке Евростата, годовая инфляция потребительских цен в валютном блоке в июле выросла до 2,9% против 2,8% в июне, что совпало с ожиданиями экономистов, пишет euronews.com

Базовая инфляция, не учитывающая колебания цен на продукты питания и энергоносители, также слегка подросла – до 2,5% с 2,4%. Наибольший годовой рост пришёлся на энергоносители: их цены увеличились на 10% в годовом выражении, за ними следуют услуги, подорожавшие на 3,3%.

Это произошло всего за день после того, как ВВП еврозоны во втором квартале неожиданно продемонстрировал ускорение, что укрепило мнение о том, что экономика Европы остаётся куда более устойчивой, чем опасались многие.

Однако за общими цифрами скрываются резкие различия: инфляционные тенденции в странах еврозоны заметно расходятся – в одних ценовое давление усиливается, в других, напротив, заметно ослабевает.

В июле Литва зафиксировала самую высокую инфляцию в еврозоне – 5,6%, за ней следуют Болгария (4,1%), Кипр (4,0%), Испания (3,8%) и Хорватия (3,6%).

На противоположном полюсе оказалась Эстония с минимальной годовой инфляцией в 2,0%, далее идут Мальта (2,1%), Франция (2,4%), Латвия (2,5%), Австрия (2,6%) и Финляндия (2,6%).

В Германии, крупнейшей экономике валютного блока, инфляция ускорилась до 2,8%, тогда как в Италии она сравнялась со средним показателем по еврозоне – 2,9%.

«Мы полагаем, что общая инфляция в еврозоне останется устойчиво чуть выше 2,5%», – прокомментировал данные экономист Pantheon Economics Клаус Вистессен.

В компании ожидают, что Европейский центральный банк повысит ставку ещё на 25 базисных пунктов, после чего возьмёт паузу.