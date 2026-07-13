НБМ: К концу 2026 года годовая инфляция может достичь 8,6%.

По данным Национального бюро статистики, за последний год товары и услуги в стране уже подорожали на 6,5%, а Национальный банк прогнозирует дальнейшее ускорение роста цен до 8,6% к концу года.

Экономисты предупреждают, что уже осенью цены могут вновь ускорить рост, если будут повышены тарифы на энергоресурсы. Они рекомендуют гражданам осторожнее подходить к долгосрочным финансовым обязательствам, в частности к ипотечным кредитам с плавающей процентной ставкой, пишет tvrmoldova.md

«В прошлом месяце Национальный банк повысил базовую ставку до 7%. Это четкий сигнал того, что регулятор видит серьезные риски осенью. Ожидаются корректировки тарифов перед отопительным сезоном, готовится налоговая реформа, а ситуация на Ближнем Востоке остается неопределенной. Если тарифы на тепло, газ или электроэнергию будут повышены, инфляция может вновь ускориться уже в ноябре–декабре», — заявил экономический эксперт Марин Господаренко.

Согласно прогнозу Национального банка Молдовы, к концу 2026 года годовая инфляция может достичь 8,6%. Основными факторами роста цен станут подорожание продуктов питания, топлива и возможное повышение тарифов на коммунальные услуги.