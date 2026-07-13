theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
tvrmoldova.md logotvrmoldova
13 Июля 2026, 11:48
6 899
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

НБМ: К концу 2026 года годовая инфляция может достичь 8,6%

По данным Национального бюро статистики, за последний год товары и услуги в стране уже подорожали на 6,5%, а Национальный банк прогнозирует дальнейшее ускорение роста цен до 8,6% к концу года.

НБМ: К концу 2026 года годовая инфляция может достичь 8,6%.
НБМ: К концу 2026 года годовая инфляция может достичь 8,6%.

Экономисты предупреждают, что уже осенью цены могут вновь ускорить рост, если будут повышены тарифы на энергоресурсы. Они рекомендуют гражданам осторожнее подходить к долгосрочным финансовым обязательствам, в частности к ипотечным кредитам с плавающей процентной ставкой, пишет tvrmoldova.md

«В прошлом месяце Национальный банк повысил базовую ставку до 7%. Это четкий сигнал того, что регулятор видит серьезные риски осенью. Ожидаются корректировки тарифов перед отопительным сезоном, готовится налоговая реформа, а ситуация на Ближнем Востоке остается неопределенной. Если тарифы на тепло, газ или электроэнергию будут повышены, инфляция может вновь ускориться уже в ноябре–декабре», — заявил экономический эксперт Марин Господаренко.

Согласно прогнозу Национального банка Молдовы, к концу 2026 года годовая инфляция может достичь 8,6%. Основными факторами роста цен станут подорожание продуктов питания, топлива и возможное повышение тарифов на коммунальные услуги.

Источник
tvrmoldova.md logotvrmoldova
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте