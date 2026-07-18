Энергетики в Молдове заждались инфляционного скачка цен.

В годовом выражении отпускные цены производителей показали тенденцию замедления роста. В июне промышленный сектор Молдовы демонстрировал околонулевую годовую инфляцию со слабой помесячной динамикой роста с начала года.

Отпускные цены производителей в основных отраслях промышленного производства в совокупности снизились на 0,4% в годовом исчислении, благодаря существенному падению цен в энергетическом секторе в прошлом году (на 12,8%), передает logos-pres.md

Данные приводит Национальное бюро статистики (НБС), отслеживая текущую динамику ценообразования. В июне 2026 года по сравнению с маем цены производителей в основных отраслях промышленности развивались неравномерно.

В сфере производства потребительских товаров цены выросли на 0,2%, в отрасли промежуточных товаров (за исключением энергоносителей) – на 0,1%. При этом в отрасли товаров длительного пользования, в отрасли капитальных товаров и в сфере энергосберегающей деятельности и товаров цены остались на уровне мая.

С начала текущего года цены производителей выросли в отрасли промежуточных товаров (за исключением энергоносителей) на 3,1%, в отрасли текущих товаров – на 1,0%, в отрасли капитальных товаров – на 0,4%, в отрасли товаров длительного пользования – на 0,2%, а в энергосвязанной деятельности и товарах цены снизились на 12,7%.

В добывающей промышленности в июне 2026 года цены производителей выросли на 0,9% по сравнению с маем, на 6,1% по сравнению с декабрем 2025 года и на 6,8% по сравнению с июнем 2025 года.

В обрабатывающей промышленности в июне 2026 года цены производителей выросли на 0,1% по сравнению с маем, на 1,4% по сравнению с декабрем 2025 года и на 0,6% по сравнению с июнем 2025 года.

В энергетическом секторе в июне 2026 года цены производителей оставались на уровне мая, а по сравнению с декабрем 2025 года и июнем 2025 года цены снизились на 12,8%.