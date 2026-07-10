Инфляция в Молдове составила 6,5%: дизтопливо за год подорожало почти на 39%.

Потребительские цены в Молдове в июне впервые с начала года снизились в месячном выражении — на 0,1% по сравнению с маем. Однако годовая инфляция остается высокой и составляет 6,5%.

Наиболее заметный рост цен по-прежнему наблюдается в сфере транспорта, топлива и отдельных продуктов питания. Об этом свидетельствуют данные Национального бюро статистики, пишет bani.md

Небольшое снижение цен в июне было обусловлено главным образом удешевлением овощей на 12,2%, яиц — на 5,8%, а также снижением цен на топливо и горюче-смазочные материалы на 4,6%. Дизельное топливо подешевело на 10,1% по сравнению с предыдущим месяцем, бензин — на 6,9%.

В то же время фрукты подорожали на 5,5% всего за один месяц. Также выросли цены на молоко и молочные продукты (+0,8%), а также на услуги пассажирского транспорта (+1,6%), включая международные авиаперевозки (+2,2%).

С начала года накопленная инфляция достигла 4,8%. Наибольший рост цен зафиксирован на продовольственные товары (+6,3%), за ними следуют непродовольственные товары (+5,3%). Стоимость услуг увеличилась на 2,3%.

По сравнению с июнем 2025 года наиболее значительно подорожали услуги пассажирского транспорта — тарифы выросли на 27,7%. Существенно выше прошлогоднего уровня остаются и цены на топливо: дизель подорожал на 38,9%, бензин — на 24%, сжиженный газ — на 14,2%. Кроме того, тарифы на электроэнергию выросли на 15,2% в годовом выражении.

Среди продуктов питания лидером по годовому росту цен остаются яйца (+27,9%), далее следуют овощи (+15,4%), хлеб (+6,6%), а также молоко и молочные продукты (+5%). При этом сахар стал одним из немногих товаров, который за последние 12 месяцев подешевел — почти на 3%.

Есть и положительные новости для потребителей. По сравнению с июнем прошлого года регулируемые тарифы на природный газ снизились на 13,9%, а на тепловую энергию — на 17%, что способствовало замедлению общего роста цен.

По сравнению с другими странами региона годовая инфляция в Молдове в июне составила 6,5%. Выше показатель был только в Турции (32,1%), тогда как в Болгарии, Польше, Чехии, Эстонии, Хорватии и ряде других стран инфляция оказалась ниже.

Прогнозы Национального банка Молдовы указывают на дальнейшее ускорение инфляции. По оценкам НБМ, во II квартале 2026 года годовая инфляция составит около 7,3%, в III квартале приблизится к 8%, а пик ожидается в IV квартале 2026 года и начале 2027 года, когда показатель может превысить 8,5%.

Согласно прогнозу центрального банка, только со II квартала 2027 года инфляция сможет вернуться в целевой диапазон, установленный регулятором.