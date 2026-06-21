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rbc.ru logorbc
21 Июня 2026, 17:45
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Илон Маск предложил раздать людям деньги из бюджета США

Первый триллионер предложил вместо получения правительством США доли в OpenAI, Anthropic и xAI раздать бюджетные деньги народу. Он пообещал, что инфляции не произойдет благодаря роботам.

Илон Маск предложил раздать людям деньги из бюджета США.
Илон Маск предложил раздать людям деньги из бюджета США.

Раздача денег из федерального бюджета является лучшим вариантом, чем получение правительством США доли в крупнейших компаниях, разрабатывающих искусственный интеллект. Об этом заявил в X бизнесмен Илон Маск, пишет rbc.ru

«Лучше просто отправлять деньги людям напрямую из казны. Пока рост цен на товары и услуги превышает увеличение денежной массы, что будет иметь место в случае с искусственным интеллектом и роботами, инфляции не будет. По сути, я предсказываю, что мы будем отчаянно бороться с дефляцией!», — написал он.

Так Маск отреагировал на слова вице-президента США Джей Ди Вэнса, который подтвердил, что правительство хотело бы стать совладельцем каждой крупной ИИ-компании в США. «Президент поддерживает идею, чтобы Соединенные Штаты владели этими крупными ИИ-компаниями. Ему нравится эта идея как своего рода суверенный фонд благосостояния, где США получают долю в этих ИИ-компаниях», — сказал политик.

Маск владеет xAI, разрабатывающей чат-бота Grok.

В апреле бизнесмен заявлял, что в случае вытеснения человека с рынка труда из-за ИИ, лучшим способом справиться с безработицей станет раздача денег населению правительством США. По его мнению, это было бы лучшим способом гарантировать «всеобщий высокий доход».

В январе Маск отмечал, что темпы развития ИИ значительно опережают традиционную политику, которая отличается многоуровневостью и медлительностью в вопросе принятия решений. ИИ может развиваться «в 10 раз быстрее, чем правительство, а может и больше», что затрудняет эффективное реагирование властей, пояснял он.

Источник
rbc.ru logorbc
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