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deschide.md logodeschide
14 Июня 2026, 13:45
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Илие Боложан обвиняет Никушора Дана в попытке расколоть PNL: Нас не проинформировали

Исполняющий обязанности премьер-министра Румынии, лидер Национал-либеральной партии Илие Боложан высказался после объявления, сделанного президентом Никушором Даном.

Илие Боложан обвиняет Никушора Дана в попытке расколоть PNL: Нас не проинформировали.
Илие Боложан обвиняет Никушора Дана в попытке расколоть PNL: Нас не проинформировали.

Боложан заявил, что не был уведомлён о намерении президента Никушора Дана назначить Адриана Вештю на должность премьер-министра, назвав это «враждебным шагом» и «попыткой расколоть PNL», сообщает Digi24.ro, пишет deschide.md

Лидер PNL объявил, что партия примет решение на заседании Национального политического бюро.

«Мы приняли к сведению тот факт, что президент Никушор Дан выдвинул господина Адриана Вештю на должность премьер-министра. Ни руководство PNL, ни я лично не были заранее проинформированы президентом об этом решении. Это враждебный шаг, очевидная попытка расколоть PNL — намерение, которое можно было предположить ещё во время свержения правительства в интересах PSD.

Попытка навязать партии премьер-министра из её собственных рядов без каких-либо предварительных консультаций и после всех решений, единогласно принятых руководящими органами партии, нарушает любые принципы добросовестного политического сотрудничества.

В ближайшее время мы проведём заседание Национального политического бюро PNL, чтобы принять официальное решение», — написал Илие Боложан в воскресенье в сообщении на Facebook.

Источник
deschide.md logodeschide
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