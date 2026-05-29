g4media.ro logog4media
29 Мая 2026, 12:15
7 068
Боложан прерывает визит в Молдову в связи с ударом дрона по дому в Галаце

Илие Боложан намерен срочно покинуть Республику Молдова на военном самолете Spartan.

Премьер-министр Румынии Илие Боложан в пятницу запросил военный самолет Spartan для срочного возвращения из Республики Молдова в Румынию, сообщили правительственные источники g4media.ro

Боложан также поручил министру обороны Раду Мируце заменить его на заседании CSAT, созванном президентом Никушором Даном 29 мая в 11:00.

Заседание CSAT было созвано после того, как российский беспилотник врезался в многоквартирный дом в городе Галац и ранил двух жителей.

Премьер-министр Илие Боложан находится в Республике Молдова с вечера вчерашнего дня с официальным визитом.

Источник
