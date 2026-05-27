Премьер Румынии приедет в Молдову, чтобы поддержать объединение примэрий
Премьер-министр Александру Мунтяну объявил об организации 29 мая национального мероприятия «Сильные примэрии – развитые населенные пункты», которое пройдет на площади Великого Национального Собрания.
В рамках визита в Кишинев в мероприятии также ожидается участие премьер-министра Румынии Илие Боложана. Официальные лица обсудят совместные проекты Республики Молдова и Румынии, а также возможности ускорения их реализации, сообщает logos-press.md
«Румыния была и остается нашим главным стратегическим партнером и важным сторонником развития населенных пунктов Республики Молдова. Вместе с коллегами из Румынии мы продолжим обсуждение всех инициированных нами проектов. Как вы знаете, у нас очень много общих кейсов, и это станет отличной возможностью обсудить и, возможно, ускорить их продвижение», — заявил Мунтяну в начале заседания правительства в среду, 27 мая.
Он выразил уверенность, что это событие «четко продемонстрирует: реформа местного публичного управления означает более качественные услуги, более масштабные инвестиции и более сильные сообщества — и все это на благо наших граждан».
По словам главы исполнительной власти, более 500 мэрий уже инициировали процесс добровольного объединения (амальгамации):
«Это показывает, что все больше сообществ понимают: развитие приходит через сотрудничество, эффективность и более высокий административный потенциал».
Напомним, что в настоящее время процесс объединения населенных пунктов проходит на добровольной основе, а с осени планируется сделать его нормативным.
Отметим, что правительство Румынии во главе с Илие Боложаном подало в отставку в результате вотума недоверия, инициированного оппозиционными силами. Политический кризис обострился после выхода PSD из коалиции и разногласий по экономической политике, включая меры бюджетной консолидации и реформы.