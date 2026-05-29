rupor.md
29 Мая 2026, 10:44
3 426
В Кишиневе ограничат доступ в ряд общественных мест в связи с визитом премьера Румынии

Сегодня, 29 мая, до 21:00 будет временно ограничен доступ граждан в определенные общественные места столицы. Это связано с прибытием в Республику Молдова действующего премьера Румынии Илие Боложана.

Таким образом, будет временно ограничен доступ граждан в определенные общественные места в центре Кишинева и на артериях, связывающих с международным аэропортом, включая проведение собраний, массовых мероприятий, работ по ремонту дорог / электрических / тепловых сетей, водопровода / канализации и вырубке / обрезке деревьев в периметре улиц, по которым будут передвигаться официальные колонны, передает rupor.md

Исключением из ограничений — предварительные заявления о проведении социально-культурных мероприятий, согласованные с мэрией Кишинева и правоохранительными структурами.

Источник
rupor.md
