Иран отказался от диалога с США в Дохе и озвучил новые условия.

Мирное соглашение между США и Ираном оказалось под вопросом после того, как Тегеран отказался от прямых переговоров с американской делегацией в Дохе, которая общалась в результате с катарскими посредниками.

По данным Reuters, специальный посланник президента США Стив Виткофф и Джаред Кушнер прибыли в Доху для переговоров по дальнейшей реализации договоренностей между Вашингтоном и Тегераном, пишет rbc.ua

Однако иранская сторона заявила, что не планирует проводить встречи с американскими представителями – диалог пришлось вести с катарскими посредниками.

"На ближайшие дни ни одной встречи с американской стороной ни на каком уровне не запланировано", – заявил спикер Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи.

В МИД Ирана подчеркнули, что в настоящее время стороны должны прежде всего согласовать условия выполнения режима прекращения огня, а уже после этого переходить к обсуждению более сложных вопросов, в частности, иранской ядерной программы.

Как отмечает Reuters, такая позиция свидетельствует о серьезных разногласиях между сторонами по реализации предварительных договоренностей.

В частности, они касаются судоходства через Ормузский пролив, который является одним из ключевых маршрутов мирового экспорта нефти, а также экономических стимулов, предложенных Ирану в рамках переговорного процесса.

В то же время в Белом доме подтвердили, что американская делегация находится в Катаре. По информации катарской стороны, представители США провели консультации с посредниками, а не с иранской делегацией.

Reuters добавляет, что неопределенность вокруг переговоров ставит под вопрос перспективы достижения долгосрочного соглашения между Вашингтоном и Тегераном, которое должно закрепить режим прекращения огня и урегулировать другие спорные вопросы между странами.