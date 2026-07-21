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logos.press.md logologos
21 Июля 2026, 20:20
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В Молдове обучаются более 3 тысяч иностранных студентов

Генеральный инспекторат по миграции (ГИМ) напоминает иностранным абитуриентам о необходимости оформления права на временное проживание в стране на период обучения.

В Молдове обучаются более 3 тысяч иностранных студентов.
В Молдове обучаются более 3 тысяч иностранных студентов.

Как сообщили в ГИМ, право на временное проживание для учебы оформляется после официального зачисления в вуз с согласия Министерства образования и исследований. Карта резидента действует в течение всего периода обучения независимо от того, учится студент в государственном или частном аккредитованном учебном заведении, передает logos-pres.md

Для оформления документов необходимо представить заявление, паспорт, подтверждение зачисления и договор на обучение, документ о месте проживания, действующий полис медицинского страхования, а также ряд других документов. 

В большинстве случаев требуется и справка об отсутствии судимости, а если иностранный гражданин не менее двух лет легально проживал в другой стране — аналогичный документ должен быть представлен и из этого государства. 

При этом иностранные студенты, обучающиеся по стипендиям правительства Молдовы, освобождаются от необходимости подтверждать наличие средств на проживание. 

Прием документов стартует 27 июля 

Приемная кампания в учреждения высшего образования Молдовы начнется 27 июля. Уже третий год подряд заявления принимаются исключительно в электронном формате через платформу E-Admitere. В инспекторате также напоминают, что иностранные студенты обязаны соблюдать цель пребывания в стране. 

Об изменении адреса проживания или паспортных данных необходимо уведомить миграционные органы в течение 15 дней, а в случае утраты документов — незамедлительно сообщить в полицию. 

По данным ГИМ, в настоящее время разрешение на временное проживание в Молдове с целью обучения имеют 3 179 иностранных граждан. 

Наиболее многочисленные группы студентов прибыли из Индии (1 418 человек), Израиля (875) и Туниса — 231. 

В течение 2025 года иностранным гражданам было выдано 981 разрешение на проживание для обучения, что, по оценке ведомства, свидетельствует о сохраняющемся интересе к получению высшего образования в Молдове.

Источник
logos.press.md logologos
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