IATA вдвое снизила прогнозируемую прибыль для мировой авиаотрасли.

Рост цен на топливо и изменение маршрутов полетов вследствие войны в Иране создают значительную нагрузку на авиакомпании. В результате IATA сократила свой прогноз прибыли авиационной отрасли на 2026 год вдвое, передает epravda.com.ua

IATA теперь ожидает чистой прибыли в размере 23 миллиардов долларов (около 20 миллиардов евро) – меньше, чем первоначальный прогноз около 41 миллиарда долларов.

Основными причинами являются увеличение расходов на топливо и нарушение авиационных коридоров вследствие войны, о чем IATA объявила в кулуарах своей ежегодной встречи в Рио-де-Жанейро.

Ожидается, что мировые расходы на топливо для авиакомпаний вырастут примерно до 350 миллиардов долларов в 2026 году – по сравнению с 252 миллиардами долларов в предыдущем году. Это означает, что топливо составляет почти треть операционных расходов.

Также ожидается, что прибыль на одного пассажира сократится вдвое примерно до 4,50 доллара. Ожидается, что небольшие авиакомпании обанкротятся из-за расходов на топливо.

По данным IATA, авиакомпании стран Персидского залива, такие как Emirates, Qatar Airways и Etihad Airways, увеличат потребление топлива и эксплуатационные расходы.

В то же время авиакомпании с прямыми рейсами между Азией и Европой, включая Lufthansa Group, Air France-KLM, Singapore Airlines и Cathay Pacific, получают выгоду.

Отрасль до сих пор частично переносила давление на расходы за счет более высоких цен на билеты. В США опубликованные внутренние цены на конец мая были на 35–39 процентов выше, чем в предыдущем году, говорится в публикации.

Спрос оказался устойчивым на нескольких рынках, особенно в премиальных и деловых сегментах. С уменьшением пропускной способности цены, вероятно, останутся высокими, отметили в IATA.

Однако авиакомпании на рынках со слабыми валютами или ограниченными полномочиями по ценообразованию имеют меньше возможностей для маневра.