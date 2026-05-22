Два банка Молдовы получили более 70% прибыли всего сектора

Об этом свидетельствуют данные Национального банка Молдовы. Рост составил около 15,1% после того, как в прошлом году банковский сектор сообщил о прибыли в 1,35 миллиарда леев, сообщает bani.md

Основным фактором роста стали процентные доходы, которые увеличились более чем на 814 миллионов леев — с 3,31 миллиарда до 4,13 миллиарда леев. При этом выросли и процентные расходы — примерно на 303 миллиона леев, достигнув 1,12 миллиарда леев.

Общие чистые операционные доходы банковского сектора достигли 3,81 миллиарда леев — на 429 миллионов больше, чем за аналогичный период прошлого года. Банки также заработали больше на курсовой разнице: 670,6 миллиона леев против 644,3 миллиона леев ранее.

Наибольшую прибыль зафиксировал Moldova-Agroindbank — 606,5 миллиона леев, что на 82 миллиона больше, чем годом ранее. На втором месте — Moldindconbank с прибылью 507,9 миллиона леев, рост составил почти 54 миллиона леев.

Вместе эти два банка обеспечили более 71% прибыли всего банковского сектора страны.

Victoriabank получила прибыль в размере 191,7 миллиона леев — почти на 59 миллионов больше, чем в прошлом году. OTP Bank сообщила о прибыли в 155,2 миллиона леев, что немного ниже уровня аналогичного периода прошлого года.

Единственным банком, завершившим период с убытком, стал EuroCreditBank — отрицательный результат составил около 676 тысяч леев, тогда как в прошлом году банк показывал прибыль в 2,26 миллиона леев.

Одновременно административные расходы банков выросли почти на 159 миллионов леев — до 1,66 миллиарда леев, а расходы на персонал превысили 1,3 миллиарда леев.