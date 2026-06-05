Чистая прибыль Дворца Республики упала почти в шесть раз.

Согласно представленной финансовой отчетности, прибыль за отчетный период составила 123 211 леев, что почти в шесть раз ниже (-82,5%) показателя предыдущего года, когда она достигала 703 061 лея, сообщает logos-press.md

Снижение прибыльности произошло на фоне роста административных расходов, которые достигли 23 245 342 леев, превысив совокупный доход от продаж, составивший 22 308 399 леев.

Балансовый отчет также указывает на сокращение денежных резервов учреждения. Если на начало 2025 года в распоряжении «Palatul Republicii» находилось 7 799 657 леев, то к концу отчетного периода остаток денежных средств снизился до 4 696 025 леев.

В части материально-технической базы наблюдается небольшой рост: общая стоимость внеоборотных активов увеличилась, достигнув 179 236 819 леев по сравнению с 177 357 177 леями на начало года.

При штатной численности в 56 сотрудников «Palatul Republicii» остается важнейшим объектом государственной инфраструктуры, предназначенным для проведения значимых мероприятий. Стоит отметить, что на начало года учреждение испытывало кадровый дефицит, имея более 20 вакантных мест.

Учредителем ГП «Palatul Republicii» является Государственная канцелярия Республики Молдова.