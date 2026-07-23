Япония сделает пересадку свиных почек людям стандартным лечением к 2033 году.

Компания PorMedTec, венчурный стартап при японском Университете Мэйдзи, приступила к выращиванию генетически модифицированных свиней для первых в стране клинических испытаний по пересадке почек от животных человеку.

Испытания должны начаться в 2028 году. Стартап планирует представить план испытаний властям в следующем финансовом году (начинается в Японии с апреля). Операции пройдут на базе двух клиник — Больницы общего профиля Сёнан Камакура в префектуре Канагава и Больницы Университета Хоккайдо в Саппоро, пишет mainichi.jp

К концу 2027 финансового года рядом с клиниками создадут специальную инфраструктуру для изъятия органов у свиней. В 2030 году PorMedTec рассчитывает получить условное разрешение на пересадку органов от животных к людям, а к 2033 году — сделать процедуру стандартным методом лечения.

Базирующаяся в Кавасаки PorMedTec импортирует генетически модифицированные клетки, разработанные американской биотех-компанией eGenesis. У животных выведено 69 генетических изменений, предназначенных для предотвращения отторжения органов человеческим организмом. Первыми пациентами станут несколько человек в возрасте около 60 лет с тяжелой почечной недостаточностью, находящиеся на диализе.