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11 Июня 2026, 12:08
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Гутерриш: Ближневосточный кризис может перерасти в полномасштабную войну

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выступил с заявлением о том, что эскалация конфликта на Ближнем Востоке может перерасти в полномасштабную войну.

Гутерриш: Ближневосточный кризис может перерасти в полномасштабную войну.
Гутерриш: Ближневосточный кризис может перерасти в полномасштабную войну.

В публикации в соцсети X он выразил опасения, что война может выйти «далеко за пределы региона».

«На этой неделе произошли более масштабные атаки и дальнейшее ухудшение ситуации, в результате чего перемирие больше напоминает конфликт малой величины. Мы не должны преуменьшать риск того, что ситуация перерастет в полномасштабную войну. Все стороны должны работать над дипломатическим урегулированием. Больше никаких атак. Больше никаких оправданий»,— подчеркнул генсек ООН в публикации.

Это второе на неделе обращение Гутерриша к участникам конфликта. Ранее он призывал «немедленно прекратить атаки, проявлять максимальную сдержанность и воздерживаться от любых действий, которые могут еще больше обострить и без того нестабильную ситуацию». Он также отдельно обратился к сторонам с призывом «в полном объеме соблюдать режим прекращения огня в Ливане, Иране и Газе, а также избегать любых шагов, которые могут подорвать текущие дипломатические усилия».


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