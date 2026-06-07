Гросси призвал возобновить диалог по ядерной программе Ирана.

Об этом Гросси заявил на пресс-конференции в Вене, комментируя сегодняшние взаимные удары Ирана и Израиля, передает report.az

По его словам, несмотря на нынешнюю напряженность, подобные кризисы уже происходили ранее и со временем ситуация стабилизировалась.

"Мы уже видели подобное раньше и также были свидетелями моментов, когда ситуация успокаивалась. Мой посыл остается тем же: необходим диалог. Этот диалог может принимать различные формы", - сказал глава МАГАТЭ.

Гросси также отметил, что активные боевые действия затрудняют процесс инспекций на ядерных объектах.

Руководитель МАГАТЭ сообщил, что в настоящее время поддерживает лишь "спорадические контакты" с министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи, но в целом канал связи нарушен".