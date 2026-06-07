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report.az logoreport
7 Июня 2026, 16:35
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Гросси призвал возобновить диалог по ядерной программе Ирана

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси призвал к возобновлению диалога по иранской ядерной программе на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.

Гросси призвал возобновить диалог по ядерной программе Ирана.
Гросси призвал возобновить диалог по ядерной программе Ирана.

Об этом Гросси заявил на пресс-конференции в Вене, комментируя сегодняшние взаимные удары Ирана и Израиля, передает report.az

По его словам, несмотря на нынешнюю напряженность, подобные кризисы уже происходили ранее и со временем ситуация стабилизировалась.

"Мы уже видели подобное раньше и также были свидетелями моментов, когда ситуация успокаивалась. Мой посыл остается тем же: необходим диалог. Этот диалог может принимать различные формы", - сказал глава МАГАТЭ.

Гросси также отметил, что активные боевые действия затрудняют процесс инспекций на ядерных объектах.

Руководитель МАГАТЭ сообщил, что в настоящее время поддерживает лишь "спорадические контакты" с министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи, но в целом канал связи нарушен".

Источник
report.az logoreport
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