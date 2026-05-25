25 Мая 2026, 23:59
В Иране восстановят доступ в Интернет после трех месяцев блокировок

Президент Ирана Масуд Пезешкиан подписал указ о восстановлении доступа к Интернету в стране.

Информацию подтвердил глава управления правительства по вопросам информации Али Ахмадния, передает reuters.com

«Все представители правительства проголосовали за восстановление Интернета до докризисного уровня»,— написал господин Ахмадния в соцсети Х. По данным службы мониторинга NetBlocks, Интернета в Иране нет 87 дней подряд.

Власти Ирана блокировали доступ к Интернету во время январских антиправительственных протестов. Ограничения возобновили после начала военной операции США и Израиля против Ирана в конце февраля. Жители страны имели доступ только к внутренним государственным платформам.

Источник
