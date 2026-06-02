Рубио: Иран впервые согласился обсудить свою ядерную программу.

Рубио заявил, что сейчас перед США "открывается перспектива" в переговорах с Ираном, передает eurointegration.com.ua

"Перед нами открывается перспектива – это может произойти сегодня, завтра или на следующей неделе – что впервые, по крайней мере на моей памяти, они согласились обсудить аспекты своей ядерной программы, о которых еще месяц или год назад они даже не хотели упоминать", – сказал он.

Впрочем, по его словам, из-за "несколько раздробленного" руководства иранского режима получение ответов во время переговоров занимает "несколько дней", что затрудняет процесс.